Турецкий туроператор откроет представительство на Южном Урале

Турецкая туристическая компания HEDEF Group намерена открыть в России представительство с штаб-квартирой в Челябинской области.

В текущем году компания планирует отправить на отдых 200 тыс. туристов. В партнерской сети HEDEF Group около ста отелей, а также собственные чартеры из разных городов. Для организации наивысшего уровня приема и отдыха оператор намерен выступать в качестве отправляющей и принимающей стороны.

Компания намерена открыть сеть офисов на базе действующих российских агентств с привлечением высококлассных турецких специалистов.

Представители турецкого туристического агентства обсудят перспективы работы с местными представителями бизнеса, после чего будет озвучено окончательное решение, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Турция может отказаться от системы "все включено", которая очень популярна у россиян. Такой способ организации отдыха мешает туристам чаще выходить из отеля, а значить оставлять деньги в магазинах.