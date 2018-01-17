В Челябинске в смертельном ДТП погибла девушка-пешеход

В Челябинске произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, 16 января во второй половине дня у дома 11, расположенного по Свердловскому проспекту в Челябинске, 22-летний водитель ВАЗ-21099 на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся перпендикулярно автомобилем КИА, за рулем которого находилась 24-летняя женщина.

После столкновения отечественный автомобиль наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.