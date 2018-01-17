Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру футболиста.

Об этом сообщил брат 37-летнего спортсмена Роберто де Ассиш. "Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после чемпионата мира-2018, в августе. Организуем мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии", — сказал де Ассиш.

Последний раз Роналдиньо выходил на поле в официальном матче в 2015 году в составе "Флуминенсе". Вместе с "Барселоной" футболист становился победителем Лиги чемпионов. В том же году он получил "Золотой мяч". В 2002 году Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

В составе "Барселоны" (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и однажды Лигу чемпионов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча". Со сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки-1999, чемпионат мира-2002 и Кубок конфедераций-2005, сообщает Lenta.ru.