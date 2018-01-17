В США готовятся к предстоящим выборам: сенаторы представили законопроект о жестких санкциях против России

в этот день
17.01.18
14:10
В Екб.16:10
"Прекратить политику огульного переименования!" Сразу 13 организаций обратились к Куйвашеву
"Трагедия в пермской школе – плод капиталистической деградации в России"
Сбор подписей в Зауралье бросил тень на кампанию Путина
Главное
В Киеве и Одессе вузы распустили студентов до весны: нет денег на отопление

Тема дня
Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 214



Новости
17.01.2018 03:35 Мск (05:35 Екб)
политика | В России | За рубежом
В США готовятся к предстоящим выборам: сенаторы представили законопроект о жестких санкциях против России
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

сенат США (2017) | Фото: i2.wp.com

Американские сенаторы представили проект закона, согласно которому предусматривается введение жестких санкций против России и других стран за "вмешательство" в предстоящие выборы в США.
Читайте также:

Как сообщил один из авторов инициативы - сенатор от штата Флорида Марко Рубио, документ получил название "Защита выборов от угроз за счет проведения красной черты". В заявлении политика говорится, что это сигнал любому иностранному лицу, которое пытается повлиять на ход голосования.

По словам авторов законопроекта, они осведомлены о "манипуляциях со стороны России", нацеленных на подрыв демократического процесса в США в 2016 году. Сенаторы выразили опасение относительного того, что "в предстоящие годы эта угроза будет расти".

Как отметил Рубио, документ использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в выборы, "сообщив им, какую цену они заплатят за это".

Авторы документа предлагают вводить "жесткие санкции" в десятидневный срок, если директор национальной разведки США выявит "вмешательство в выборы со стороны Кремля". Санкции коснутся "ключевых секторов российской экономики, в том числе финансовой, энергетической, оборонной сфер, а также отраслей металлопроизводства и добычи", сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, конгресс США не нашёл свидетельств сговора команды Трампа с Москвой, а глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что "российское вмешательство" в выборы президента США в 2016 году никак не повлияло на исход выборов в стране.

Другие новости по темам: санкции, выборы, США
17.01.2018 03:35 Мск | Денис Линов
05:35 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.01.2018 02:59 Мск
Трамп поставил под сомнение личную дачу показаний по "российскому делу"

Ранее 09.01.2018 02:59 Мск
СМИ: Трампа могут допросить в рамках "российского дела"

Ранее 29.12.2017 08:01 Мск
"Сговора не было": Трампа снова спросили про Россию








Добавить комментарий:

В США готовятся к предстоящим выборам: сенаторы представили законопроект о жестких санкциях против России
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+