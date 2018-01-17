В США готовятся к предстоящим выборам: сенаторы представили законопроект о жестких санкциях против России

Американские сенаторы представили проект закона, согласно которому предусматривается введение жестких санкций против России и других стран за "вмешательство" в предстоящие выборы в США.

Как сообщил один из авторов инициативы - сенатор от штата Флорида Марко Рубио, документ получил название "Защита выборов от угроз за счет проведения красной черты". В заявлении политика говорится, что это сигнал любому иностранному лицу, которое пытается повлиять на ход голосования.

По словам авторов законопроекта, они осведомлены о "манипуляциях со стороны России", нацеленных на подрыв демократического процесса в США в 2016 году. Сенаторы выразили опасение относительного того, что "в предстоящие годы эта угроза будет расти".

Как отметил Рубио, документ использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в выборы, "сообщив им, какую цену они заплатят за это".

Авторы документа предлагают вводить "жесткие санкции" в десятидневный срок, если директор национальной разведки США выявит "вмешательство в выборы со стороны Кремля". Санкции коснутся "ключевых секторов российской экономики, в том числе финансовой, энергетической, оборонной сфер, а также отраслей металлопроизводства и добычи", сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, конгресс США не нашёл свидетельств сговора команды Трампа с Москвой, а глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что "российское вмешательство" в выборы президента США в 2016 году никак не повлияло на исход выборов в стране.