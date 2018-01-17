Миллионам россиян спишут долги на 184 млрд рублей

Российские власти спишут россиянам долги на сумму в 183,8 млрд руб.

Налоговая амнистия коснется физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, на списание просроченных налогов претендуют 20 млн россиян, совокупный объем задолженности которых оценивается в 41 млрд руб.

Индивидуальным предпринимателям готовы списать задолженности в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Сумму списания по этим статьям Минфин оценивает в 15,8 млрд руб., на льготу смогут претендовать около 3 млн ИП. Также индивидуальным предпринимателям простят задолженности по страховым взносам. На эти льготы претендуют около 700 тыс. бизнесменов, а совокупная сумма списания оценивается в 127 млрд руб., сообщает Lenta.ru.

Напомним, в конце декабря 2017 года депутаты Госдумы одобрили налоговую амнистию.