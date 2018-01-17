На приеме послов иностранных государств Порошенко очернил Россию

Вся деятельность России направлена на то, чтобы "уничтожить украинское государство".

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на приеме послов иностранных государств.

Как считает глава государства, Кремлю нельзя верить, "вне зависимости под какие режимы он себя маскировал: царский, коммунистический или псевдо-демократический". "Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", — сказал Порошенко.

Украинский лидер добавил, что на протяжении всей ее истории России присущи такие черты, как "агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова", сообщает РБК.

Ранее Порошенко призвал российские власти покаяться за голодомор.