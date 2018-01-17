Оборону Дальнего Востока усилят новыми комплексами С-400

В 2018 году оборона Дальнего Востока будет усилена новыми комплексами С-400.

В зенитные ракетные соединения армии ВВС и ПВО округа поступят комплексы ЗРС С-400 "Триумф", мотострелковые соединения округа получат партию БМ РЗСО "Торнадо-Г" и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

Также в текущем году Восточный военный округ в рамках Гособоронзаказа получит и другие современные образцы вооружения и военной техники, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 2 декабря для прикрытия Владивостока заступили новые комплексы С-400.