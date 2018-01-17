МИД Польши уволит выпускников МГИМО

В Минобрнауки прокомментировали решение властей Польши уволить выпускников МГИМО, работающих в Министерстве иностранных дел страны.

"Честно говоря, это уже ни в какие ворота",— заявил заместитель министра образования Павел Зенькович. Он отметил, что сам является выпускником МГИМО.

Ранее появилась информация о том, что новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович собирается уволить из министерства выпускников МГИМО. При этом министерство даже готово снизить планку уровня знаний и профессиональных умений, необходимых для работы, чтобы нанять новых сотрудников, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в начале января президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку нескольких министров, в числе которых министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

Напомним, Ващиковский, в частности, известен своим заявлением о том, что СССР "способствовал" началу Второй мировой, так как "вместе с Германией напал на Польшу".