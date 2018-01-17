Назарбаев: Отношения России и США "ушли на ноль"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Нас, соседей, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", — заявил Назарбаев, высказываясь о том, что необходимо сделать для уменьшения напряженности на Корейском полуострове. По словам президента Казахстана, проблему ракетно-ядерной программы Северной Кореи можно разрешить лишь совместными усилиями Вашингтона, Москвы и Пекина.

"Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон для ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей", — отметил Назарбаев, сообщает Lenta.ru.

Ранее ситуацию на Корейском полуострове обсудили американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.