Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области

Вечером 16 января поступило сообщение о просшествии на железной дороге в Тындинском районе Амурской области.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, на перегоне Тас – Юрях - Юктали произошел сход 12 вагонов с углём. Всего в составе находится 57 вагонов.

Данный участок железной дороги не электрофицирован. По словам спасателей, задержки в движении пассажирских поездов не планируется.

К месту происшествия направляется восстановительный поезд станции Тында, оперативная группа пожарного поста.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.