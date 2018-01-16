В пожаре в Новосибирской области погибли двое маленьких детей

В пожаре в садовом товариществе "Кадр-2" в Мошковском районе Новосибирской области погибли двое детей 2015 и 2017 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 16 января днем в одном из дачных домов - пьяная женщина со своими тремя детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения уснула, а обнаружив пожар, принялась тушить огонь.

"Не справившись с огнем, она с ребенком 2013 года рождения вышла из дома и попросила о помощи соседей. Прибывшие на помощь люди не смогли спасти оставшихся в доме двух детей", - добавили в СК.



Следователем уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Оставшийся в живых ребенок передан медицинским работникам.