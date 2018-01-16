"Выводы делать рано". Глава Прикамья считает, что после ЧП в пермской школе нужно менять федеральное законодательство

В Пермском крае подвели очередные промежуточные итоги после совещания с участием главы Прикамья Максима Решетникова и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой - высокопоставленные чиновники обсуждали трагедию в школе №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

Вместе с губернатором Васильева навестила госпитализированных детей и учительницу школы, которой уже сделали операцию. Также министр посетила злополучную школу и провела там собрание с родителями учеников.

Как отметила глава Минобрнауки РФ, это происшествие находится на контроле у руководства страны, а сама Васильева прилетела в регион по поручению Дмитрия Медведева.

Ольга Васильева выразила благодарность всем ведомствам, которые оперативно сработали, а также краевым и городским властям.

"Хочу сказать слова благодарности всем ведомствам, которые работают. Без совместной работы достичь результата было бы значительно сложнее", - отметила Васильева.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что выводы о причинах случившегося делать рано и подчеркнул, что самое главное, что оказывается максимальная помощь и поддержка детям, родителям и пострадавшему учителю.

"Очевидно, что причины нужно искать не только в ненадлежащей организации безопасности детей. Есть системные проблемы, связанные с межведомственным взаимодействием. Рано, наверное, говорить, но многие вопросы потребуют предложений по изменениям, в том числе и по изменению федерального законодательства", - отметил губернатор.



Как сообщало Накануне.RU, жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы № 127. Инцидент произошел 15 января. В больнице детей уже навестила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.