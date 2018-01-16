Решением суда домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 19 апреля

В Москве Басманный суд продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит Серебренников, выросла с 68 млн до 133 млн рублей.

Следственные органы 15 января закончили расследование уголовного дела, сообщила адвокат Ирина Поверинова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая прошлого года у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.