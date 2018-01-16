"Урал" украинских десантников подорвался на мине под Донецком

Трое украинских десантников были ранены при подрыве грузовика на мине под Авдеевкой. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, на инженерное заграждение наехал автомобиль "Урал" десантников, который не подлежит восстановлению, а трое военнослужащих, ехавших в кабине, получили ранения. Согласно разведданным, инцидент произошел вдали от линии соприкосновения.

Также Басурин сообщил о том, что ВСУ ежедневно теряют десятки военнослужащих в результате инфекционных болезней. Наиболее распространенными за декабрь 2017 года стали ОРВИ, а также дизентерия. Так, в декабре в госпиталях и лечебных заведениях в зоне "АТО" лечение от дизентерии прошли более полутора тысяч военных.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований превысили с 2014 года 10 тыс. военнослужащих.