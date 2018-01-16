Суд не смог поставить точку в деле южноуральского егеря, которого оштрафовали за ремонт дороги

Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляции в отношении егеря Ихтиандра Шарипова до 30 января. Суд предоставил сторонам время для согласования условий мирового соглашения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам представителя управления Россельхознадзора по Курганской области, 25 декабря стороны пришли к заключению мирового соглашения, согласного которому истец отказывается от взыскания штрафа в 2,5 млн руб., а Шарипов должен рекультивировать земли.

Суд указал, что в мировом соглашении не указаны площадь участка, подлежащего рекультивации, и его координаты.

Напомним, егеря приговорили к штрафу в 2,5 млн руб. за самовольный ремонт дороги на границе Челябинской и Курганской областей. Ремонт был проведен без всяких документов и плана. Егерь объяснил, что данная дорога проложена еще полвека назад. Она ведет к охотничьей базе Коклан. При этом земля, на которой находится дорога, имеет сельхозназначение.