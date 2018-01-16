Ольга Васильева о ЧП в Перми: "Мы должны сделать системный вывод"

Из ЧП в пермской школе должен быть сделан системный вывод, заявила министр образования РФ Ольга Васильева, которая сегодня находится с визитом в столице Прикамья. Она напомнила, что это не первый опасный инцидент в школах, вместе с тем министр считает, что ситуация требует глубокого осмысления.

Напомним, жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы № 127. В больнице детей уже навестила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Сегодня в больницу к пострадавшим приехала Васильева. Вместе с губернатором они навестили педагога, которая перенесла операцию.

Ситуация требует очень большого, глубокого осмысления, чтобы не рождать возможные слухи, сказала министр журналистам.

"Это серьезное происшествие, дайте возможность поработать и комиссиям, и следствию, и комиссии, которая будет работать непосредственно под моим руководством, чтобы мы сделали выводы", — приводит ее слова РИА Новости.

Из ситуации должен быть сделан системный вывод, считает министр. " Потому что у нас предыдущий случай был в Ивантеевке, о котором вы тоже все знаете. Конечно, работа будет идти аналитическая и практическая очень большая", — пояснила министр.

Как сообщало Накануне.RU, один из детей будет направлен на лечение в Москву. Педагог и двое детей находятся в тяжелом состоянии.