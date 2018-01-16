Пермяки потребовали честного расследования смерти в местной части солдата из Магнитогорска

Три десятка перямков вышли на пикет, потребовав честного расследования смерти солдата из Магнитогорска в военной части поселка Сокол, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всего в пикете участвовали 30 человек, хотя заявлено было 25, активно себя вели 12. Очень много было силовиков, людей в штатском, сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека и мэрии. Некоторые приехали за 120 км специально, чтобы поучаствовать в пикете: в частности, у кого-то у знакомых в других частях дети погибли", - рассказала Накануне.RU организатор пикета Татьяна Кротова.

Прозвучало несколько речей. Цель пикета – чтобы военные услышали требования пикетчиков.

"Активной участницей пикета была председатель совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина. Она участвовала в разбирательстве в части, высказалась о ситуации. Офицеры сегодня слабо подготовлены, не могут навести должный порядок. В итоге мы видим, что видим. Это касается не всех офицеров, но проблема такая есть. Об этом тоже говорили на пикете", - сказала Кротова.

Напомним, тело солдата нашли 5 января в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения части в изготовленной из ремня петле. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование. Как ранее сообщало Накануне.RU, в Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего срочника. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский распорядился помочь семье погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".