На Среднем Урале в жилом доме прогремел взрыв

В Верхней Пышме сегодня в районе 16.30 по адресу Юбилейная, 22 произошел взрыв неустановленного предмета и возгорание, передает корреспондент Накануне.RU.

"В результате взрыва повреждена межкомнатная стена. Крупных и опасных разрушений нет. Пострадавших нет. На месте происшествия работают все спасательные службы, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Также на место происшествия оперативно выехали руководители администрации городского округа", - сообщается на сайте мэрии.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал хлопок и возгорание в жилом пятиэтажном доме.

"Тревожное сообщение поступило в дежурную часть ОВД Верхней Пышмы от местных жителей в 16.15. Граждане рассказали, что в одной из квартир, расположенных на пятом этаже дома №22 по улице Юбилейной, прогремел взрыв. На место происшествия незамедлительно была направлена усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника райотдела подполковника Анатолия Новикова. Туда же прибыл прокурор города Данил Амиров, заместитель главы администрации муниципального образования Николай Резинских, представители МЧС, других заинтересованных служб и ведомств. Сыщики уголовного розыска уже установили личность хозяина жилища. Им оказался ранее судимый за кражи гражданин Яхин 1980 года рождения. По предварительным данным, он нашел на свалке два б/у баллона от противогаза и решил смастерить из них самодельный фейерверк, наполнив их легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы впоследствии устроить праздник на зимней рыбалке, куда он собирался. Приспособление было изготовлено и находилось в большой комнате, а сам "кулибин" со своим знакомым и женщиной сидел на кухне. Изделие сработало раньше времени, произошло возгорание. В результате в квартире взрывной волной выбило стекла в трех окнах, получила повреждения не несущая перегородка. Находившиеся в квартире люди, равно как и другие жильцы дома, не пострадали. Угрозы зданию нет. Подача газа в пятиэтажку не прекращалась из-за отсутствия необходимости. Массовая эвакуация не проводилась, так как большинство людей на тот момент еще не вернулись с работы. Владелец "фейерверка" доставлен в отдел полиции для опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств ЧП. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.