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Охранник пермской школы №127 действовал в соответствии с должностными инструкциями
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школа №127, Пермь (2018) | Фото: school127.perm.ru

В частной охранной организации "Аякс-Безопасность", сотрудники которой охраняли пермскую школу №127, прокомментировали произошедшую в школе трагедию, сообщает "Ъ".

По информации охраны, в 10 утра в школу пришли два подростка. Они были прилично одеты и держались спокойно, не проявляли признаков агрессии или волнения. Один из молодых людей прошел через турникет, воспользовавшись своим пропуском. После этого он хотел приложить свой пропуск повторно, чтобы пропустить в школу друга, но охранник не дала ему это сделать. Тогда второй подросток сообщил, что забыл свой пропуск дома. Согласно распоряжениям руководства школы, дети, забывшие свои магнитные пропуски, записываются в специальном журнале. Так было сделано и в этот раз - молодой человек записался в журнал и был пропущен в школу.

Спустя некоторое время ученики школы сообщили охраннику, что на третьем этаже два подростка с ножом. Сотрудник охраны нажала тревожную кнопку, которая передает сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны Росгвардии и позвонила в дежурную часть "Аякс-Безопасность", попросив прислать ей помощь.

Первыми, через пять минут после вызова, на место происшествия прибыл экипаж "Аякс-Безопасность". Охранник школы провела бойца ГБР на третий этаж. Боец ГБР увидел в одном из кабинетов двоих подростков, в руках одного из них был нож. Оба подростка были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из подростков. Обоих подростков сотрудник ГБР растащил друг от друга в разные стороны. После этого, убедившись, что подростки не оказывают сопротивления и не представляют угрозы, боец ГБР открыл окна, чтобы избавиться от задымления. Через минуту прибыли сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали этих двух подростков. В это время охранник школы, увидев окровавленную учительницу вызвала ей скорую медицинскую помощь.

Услугами "Аякс-Безопасность" школа №127 пользовалась с 2011 г. За весь этот период замечаний и претензий по качеству охранных услуг не было.

Как сообщало Накануне.RU, трагедия в школе №127 случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков драки состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.



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Охранник пермской школы №127 действовал в соответствии с должностными инструкциями
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