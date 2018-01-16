Рассекречен отчет о миссии СССР на Луне

Холдинг "Российские космические системы" к 45-летнему юбилею миссии "Луноход-2" опубликовал отчет о работе систем связи межпланетной станции "Луна-21" и ровера "Луноход-2". Ранее документы были доступны только специалистам.

Межпланетная станция "Луна-21" с ровером "Луноход-2", созданная под руководством НПО имени Семена Лавочкина, стартовала 8 января 1973 года с космодрома Байконур на ракете-носителе "Протон-К". Спускаемый аппарат миссии совершил мягкую посадку на поверхность спутника Земли через восемь суток.

Документ РКС состоит из двух частей. В первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй - наземного комплекса связи "Сатурн-МС". Эти системы обеспечивали управление "Луноходом-2", позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера.

Первое серьезное замечание к аппаратуре дистанционного управления появилось только на 250-м сеансе связи - тогда команду "стоп" для лунохода, двигавшегося к кратеру, пришлось передать трижды.

В отчете приводятся сравнительные данные системы малокадрового телевидения, которая была "глазами" водителей "Лунохода-1" и "Лунохода-2". Модернизация этой системы позволила второму аппарату передвигаться значительно быстрее. На основе этого опыта планировалось внести изменения в следующий луноход.

На 306-м сеансе связи впервые в истории осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратную передачу по радиоканалу на расстоянии свыше 380 тысяч километров.

В отчете говорится и о завершении работы "Лунохода-2". На 503-м сеансе связи температура внутри аппарата повысилась до 43-47 градусов по Цельсию. Больше на связь луноход не выходил. Миссия превысила запланированный срок работы, ее признали успешной.

В 2010 году сообщалось, что ученые обнаружили на снимках Луны, переданных орбитальным зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), советский "Луноход-2".