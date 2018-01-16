В Подмосковье на 6-летнюю девочку упала дверь: инцидентом заинтересовался Следственный комитет

Следственный комитет заинтересовался инцидентом с травмированием 6-летней девочки в Щелковском районе Подмосковья. На нее упала дверь.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, все случилось 15 января в квартире, расположенной в поселке Фряново. Дверь упала на ребенка вечером. После этого девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в местную больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

"В настоящее время материал проверки находится в органах полиции, однако следователи ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют о передаче материала для дальнейшего проведения проверки", - добавили в ведомстве.