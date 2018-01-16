На Украине запретили инвалидов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из украинского законодательства и в обиходе термина "инвалид", передает корреспондент Накануне.RU. Отныне оно заменяется термином "лицо с инвалидностью".

Документом вносятся изменения в 37 законов, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены соответственно выражениями "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

Отмечается, что закон приводит терминологию в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах "лиц с инвалидностью".