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Сроки ввода в эксплуатацию коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге затягиваются
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Бухта Квинс (2017) | Фото:

Сроки ввода в эксплуатацию коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге откладываются.

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно информации на официальном сайте свердловского минстроя, "с учетом обеспечения объекта инженерными сетями водоснабжения и водоотведения срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-графиком - второй квартал 2019 года. При этом, активное строительство в настоящее время уже завершено.

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В прошлом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору завешено. Согласно материалам дела, потерпевшими были признаны 60 человек, которым был причинен ущерб, сумма которого превысила 50 млн руб.

Что касается самого коттеджного поселка, то летом прошлого года на строительной площадке лично побывал глава регионального минстроя Михаил Волков. Экскурсию по "Бухте Квинс" ему провели лично Александр Новиков. Тогда же министр заявил, что срок сдачи - приблизительно сентябрь-октябрь 2017 года.

"Я думаю, что в сентябре - начале октября мы получим завершенный объект, который можно будет ввести в эксплуатацию. Но для этого необходимо будет получить все согласования от энергоснабжающих организаций, от администрации города, связанные и с благоустройством, с водоотведением территории", - уточнил он.

Другие новости по темам: Бухта Квинс, минстрой, коттеджный поселок, Александр Новиков
16.01.2018 15:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:24 Екб


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Сроки ввода в эксплуатацию коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге затягиваются
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