Медведев не исключил скорого исчезновения криптовалют

Криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть, но технология блокчейна, на базе которой они развиваются станет частью повседневной реальности, сказал премьер Дмитрий Медведев на пленарной сессии Гайдаровского форума.

Медведев отметил, что криптовалюты могут быть "тупиковой ветвью киберреволюции".

"Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология – я имею в виду интернет как раз – не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль", - сказал премьер.

По словам Медведева, по аналогии, не исключен сценарий, в котором развитие получит технология блокчейна, а криптовалюты исчезнут.