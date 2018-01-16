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общество ;
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"Партия Дела": "Возврат капиталов на родину" снова обернется фикцией
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офшоры, оффшоры, доллар, кораблик, отток капиталов, отпуск, море, туризм (2015) | Фото:http://chepetsk-news.ru/

Министерство финансов разослало потенциальным инвесторам документацию по евробондам для возвращения капитала в Россию, сообщает источник РБК. Собеседник издания указывает, что "никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет", хотя бизнесмены рассчитывали на большее. Выпустить облигации, которые позволят россиянам вернуть капиталы из-за рубежа, поручил в декабре прошлого года Владимир Путин.
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– Да, действительно, техническая сторона дела проработана четко, объявлено даже, что по НДФЛ будет некоторая льгота. Однако вопрос в том, нужна ли эта льгота инвесторам, которые раньше НДФЛ вообще не платили, – указывает член Генерального совета "Партии Дела", член правления Экспертно-аналитического центра по модернизации и технологическому развитию экономики Владимир Кашин. – А именно о таких собственниках идет речь – о тех, кто размещал свои накопления в странах с пониженным налогообложением или в финансовые активы с вообще нулевым налогообложением.

Теперь – о "спасении от санкций". Во-первых, санкции будут применяться в западном правовом поле, в котором любому наказанию предшествует необходимость доказывания вины. А для последнего у богатых людей всегда есть выбор среди первоклассных адвокатов. Во-вторых, если решение о санкциях против какого-либо лица будет принято, то просто перевод денег в другое место ему мало чем поможет. Принятая против него санкция будет грозить ему в любом западном государстве в отношении любых его активов и людей, которым эти активы могут быть переданы. А это не только и необязательно его прямые родственники.

В любом случае мера Минфина подразумевает, что собственник согласится переводить свои активы в Россию. Но если раньше он прятал свои накопления от постоянно обесценивающегося российского рубля и массово разоряющихся российских банков, то что сейчас изменилось в этом отношении? И рубль не стал крепче, и банки в РФ не стали надежнее. А при упоминании новых "надежных российских бондов" всякий сразу вспоминает о ГКО (государственных краткосрочных облигациях). Поэтому если опасающиеся за свои средства инвесторы и будут предпринимать какие-то действия в преддверии грозящих им санкций, то, как можно полагать, вне России и вне российского правого поля, как это показали недавние попытки частичных налоговых амнистий.

Таким образом, у нас опять тактически правильную технику пытаются применить к стратегически неправильной ситуации, и любые обещания и призывы "вернуться на родину" эффекта не возымеют. Кстати, об этом свидетельствует и озвученная сумма возможного выпуска новых бондов. Чтобы "закрыть" все планируемые $3 млрд, достаточно уговорить одного-двух наших олигархов. Поручение президента будет выполнено, форма – соблюдена, а о сути дела можно будет опять забыть – до нового случая или до нового указания президента.

Константин Бабкин, съезд, партия дела(2017)|Фото: nakanune.ru

"Партия Дела", съезд, архивное фото

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16.01.2018 15:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:33 Екб


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"Партия Дела": "Возврат капиталов на родину" снова обернется фикцией
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