Эрдоган не хочет звонить Трампу, чтобы поговорить о Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается общаться с американским президентом Дональдом Трампом по поводу намерения США создать "силы безопасности на границе" на севере Сирии.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что американские власти легализуют террористов, создавая "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов "Союза демократических сил".

Ситуацию прокомментировал Эрдоган.

"Звонить Трампу не думаю, а общение с Путиным продолжается", - заявил президент Турции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщает РИА Новости, также он раскритиковал название создаваемой США в Сирии новой армии, которую Турция считает террористической.

"Какая там "безопасность границ", когда даже (сирийский) режим негативно на эту ситуацию реагирует?", - сказал Эрдоган.

Как сообщало Накануне.RU, ранее по ситуации высказался российский сенатор Алексей Пушков. В частности, он заявил о том, что США намерены заняться "расчленением" Сирии.