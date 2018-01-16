Бабкин предложил программу "Партии дела" для разрешения налогового кризиса

Лидер "Партии Дела", известный промышленник Константин Бабкин предложил программу своей партии для решения проблем налоговой отрасли в стране.

"Главный вопрос, который волнует "Партию Дела", - решится ли президент решительно повернуть экономическую политику. Станет ли, наконец, она патриотично-разумной, и начнется развитие, либо по-прежнему будет слушать привычных либералов, и застой продолжится", - пишет известный промышленник в своем блоге.

Бабкин напомнил о недавней статье в СМИ, в которой говорилось, что новый президентский срок Владимира Путина может начаться с бюджетного маневра. О нем же, а также об оптимизации налогов, сегодня говорили члены правительства и аппарата президента на Гайдаровском форуме.

"Предлагается увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. За счет чего? За счет повышения пенсионного возраста, за счет "софинансирования населением медицинских услуг" и за счет сокращения расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат. Все! Ни про изменение политики Центробанка, ни про снижение налогов, ни про развитие промышленности и улучшение аграрной политики нет ничего. Платить народу меньше, брать с него больше, и меньше проверять чиновников. Такая мощная предлагается реформа", - прокомментировал промышленник предложения экономического блока кабмина.

Бабкин выразил надежду, что президент поймет - "каши с этими людьми не сваришь", и заметит программу "Партии Дела", "которая обещает стране экономический расцвет". По его словам, есть похожая на нее программа Бориса Титова, также "неплохая программа" разработана в Совете Федерации.

"Надеюсь, он посмотрит на Павла Грудинина и увидит в нем не конкурента, а соратника, который говорит разумные вещи... - пишет Бабкин. - Грудинин, недавно выступая в Государственной думе, внятно высветил болевые точки аграрной политики: хорошо, что растут объемы производства, но надо следить за качеством продовольствия, надо поддерживать не только агрохолдинги, но и небольшие хозяйства, надо тратить на сельское хозяйство больше, чем на стадионы и на плитку в Москве".

Отметим, Бабкин является автором стратегии экономического роста, согласно которой, вся экономическая политика должна быть нацелена на то, чтобы в России сделать выгодным несырьевое производство. Эта задача предполагает введение протекционизма во внешней торговле, перемены в политике Центробанка и налоговой политике.