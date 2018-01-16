Лечением одного из пострадавших в пермской школе детей займутся московские врачи

Врачи краевой детской клинической больницы сегодня в режиме видеоконференцсвязи провели консилиум с коллегами из Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Медики обсудили лечение ребенка, который в результате инцидента, произошедшего в пермской школе №127, получил резанную рану глаза. Было принято решение направить пострадавшего на обследование в Московское НИИ к лучшим специалистам страны.

Напомним, что остальные восемь школьников в состоянии средней тяжести находятся в Краевой детской клинической больнице.

В городской клинической больнице №4 учительница находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, но имеется положительная динамика. Подростки в сознании, в состоянии средней тяжести.

Напомним, трагедия в школе №127 случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков драки состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.