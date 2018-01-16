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16.01.2018
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
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"Простите, что не довез ваших детей…" Резонансное дело о трагическом ДТП в ХМАО близится к завершению В отличие от смиренного Зайнуллина, водитель тягача Раиль Саитханов себя виновным не считает и, похоже, искренне надеется на оправдательный приговор суда. Об этом он заявил в своем последнем слове. Здесь родители погибших детей были возмущены до слез и с трудом сдерживали негодование. Судя по последнему слову обвиняемого, он считает себя и брата такими же пострадавшими, как и маленьких пассажиров автобуса.
16.01.2018
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Новости
16.01.2018 14:24 Мск (16:24 Екб)
политика | За рубежом
Власти Сербии отказались от раунда диалога с Косово из-за убийства политика
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Александр Вучич (2017) | Фото:

Делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями из-за убийства в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича.
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Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица.

Президент Сербии Александр Вучич назначил на вторник заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с убийством Ивановича. Ожидается, что он выступит по его итогам, передает РИА Новости.

Очередной раунд диалога Белграда и Приштины должен был состояться в Брюсселе и продлиться три дня. Переговоры были прекращены в марте 2017 года, после того как в январе во Франции по запросу сербской стороны был арестован бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний премьер непризнанного государства Рамуш Харадинай (он также лидер партии "Альянс за будущее Косово"). Сербия считает Харадиная военным преступником за его роль в руководстве партизанским мятежом в своей бывшей южной провинции Косово, объявившей о независимости в 2008 году, сообщает "Интерфакс".

Стоит напомнить, что год назад Сербия угрожала направить войска в Косово для защиты сербов.

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16.01.2018 14:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:24 Екб


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Власти Сербии отказались от раунда диалога с Косово из-за убийства политика
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