Власти Сербии отказались от раунда диалога с Косово из-за убийства политика

Делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями из-за убийства в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица.

Президент Сербии Александр Вучич назначил на вторник заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с убийством Ивановича. Ожидается, что он выступит по его итогам, передает РИА Новости.

Очередной раунд диалога Белграда и Приштины должен был состояться в Брюсселе и продлиться три дня. Переговоры были прекращены в марте 2017 года, после того как в январе во Франции по запросу сербской стороны был арестован бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний премьер непризнанного государства Рамуш Харадинай (он также лидер партии "Альянс за будущее Косово"). Сербия считает Харадиная военным преступником за его роль в руководстве партизанским мятежом в своей бывшей южной провинции Косово, объявившей о независимости в 2008 году, сообщает "Интерфакс".

Стоит напомнить, что год назад Сербия угрожала направить войска в Косово для защиты сербов.