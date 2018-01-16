"Нужен мораторий и запрет": КПРФ выступила против сноса городских памятников в Екатеринбурге

Первый секретарь свердловских коммунистов Александр Ивачёв отреагировал на вопрос, который подняли журналисты на пресс-конференции Евгения Куйвашева о сносе памятника Ленину в центре города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"То улицы переименовывать, то памятники сносить... и каждый раз такой ажиотаж. На пустом месте. В очередной раз убеждаюсь, что нужен мораторий на переименования. Сейчас обсудили с юристами проект изменений в Устав Екатеринбурга, который мы готовим к референдуму, и решили добавить к мораторию еще и запрет на снос городских памятников", - пишет на своей странице в социальной сети Ивачёв.

По его мнению, лучше закрыть эту тему и решать куда более важные вопросы. Ранее представители КПРФ уже высказывались на тему того, что необходим мораторий на переименование улиц Екатеринбурга.

Напомним, что губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на сегодняшней пресс-конференции спросили представители издания "Знак.ком" - не пора ли снести памятник Ленину в Екатеринбурге и "избавиться от символов большевизма". По словам главы региона, решать такие вопросы должны люди.