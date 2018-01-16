Украина посчитала Михалкова угрозой национальной безопасности страны

Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, российских деятелей культуры: режиссера Никиту Михалкова, певцов Дмитрия (Митю) Фомина и Василия Вакуленко (более известного как Баста), а также телеведущего Дмитрия Шепелева. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в тексте документа.

Всего в данном списке числятся уже более 140 российских артистов. Всем им запрещен въезд на Украину.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле прошлого года заслуженной артистке России Елене Воробей отказали во въезде на Украину. В результате ее концерт в Киеве был сорван.