Евгений Куйвашев может провести "прямую линию" в своем Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может устроить "прямую линию" в своем Instagram. Об этом сам глава региона сообщил в своем блоге сегодня после итоговой пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня провел большую пресс-конференцию. А в 16.00 буду поздравлять журналистов с недавним Днем российской печати. Хочется сказать, перефразируя классика: "Губернатор находится у власти пять лет, а журналисты — бессрочно". Кстати, нет ли желания как-нибудь устроить "прямую линию" в прямом эфире Instagram? Ведь не только у журналистов есть вопросы", - написал Куйвашев.

Подписчики восприняли идею главы региона позитивно. Большинство заявили, что они "за".

Добавим, что сегодняшняя пресс-конференция губернатора стала рекордной по длительности - на вопросы журналистов Евгений Куйвашев отвечал два часа. А многим представителям СМИ удалось задать сразу по несколько вопросов.