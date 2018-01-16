Грудинин назвал Гайдаровский форум "собранием неудачников"

Кандидат в президенты от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин назвал начавшийся сегодня Гайдаровский форум "собранием неудачников". Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня идет Гайдаровский форум, вроде как экономический. Но это собрание неудачников, которые на протяжении многих лет говорили, что надо сделать, чтобы Россия стала великой страной, но у них ничего не вышло. Если такая возможность будет у нас, вы увидите, что страна поменяется, станет страной, которая будет жить, а не выживать", - заявил Павел Грудинин.

Открывая пресс-конференцию, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что эксперты Гайдаровского форума не достигли результатов.

"Удивительно, что сегодня открылся Гайдаровский форум, но там вопросы экономики и социальной сферы задвинуты на третий план, потому что им по этим вопросам, собственно, отчитываться нечего", - заметил Зюганов.

Напомним, что организатор Гайдаровского форума, ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что в этом году мероприятие будет посвящено "вещам поважнее экономики". С экономикой, по его словам, и так все понятно: она вступила в фазу роста. На вчерашней пресс-конференции Мау сделал ряд принципиальных заявлений, из которых становится понятным отказ от экономической повестки в год президентских выборов.