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16.01.2018
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Аналитика
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
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"Простите, что не довез ваших детей…" Резонансное дело о трагическом ДТП в ХМАО близится к завершению В отличие от смиренного Зайнуллина, водитель тягача Раиль Саитханов себя виновным не считает и, похоже, искренне надеется на оправдательный приговор суда. Об этом он заявил в своем последнем слове. Здесь родители погибших детей были возмущены до слез и с трудом сдерживали негодование. Судя по последнему слову обвиняемого, он считает себя и брата такими же пострадавшими, как и маленьких пассажиров автобуса.
16.01.2018
общество ;
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Заключительное заседание суда по делу о гибели югорских спортсменов состоится 5 февраля
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Ханты-Мансийском районном суде состоялось очередное заседание по делу о гибели 10 югорских спортсменов в ДТП на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень. Обвиняемые выступили с последним словом. Заключительное заседание, на котором будет оглашен приговор, состоится 5 февраля, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

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Напомним, обвиняемыми по делу проходят о уголовному делу проходят экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, водитель грузовика "Volvo" Раиль Саитханов.

Напомним, что в аварии помимо детей погибли два тренера. 19 декабря ходатайства защитников потерпевших о направлении дела на новое расследование и проведение транспортной экспертизы не стала поддерживать прокуратура. Позже их отклонил суд. Родители погибших детей обратились к Владимиру Путину с просьбой направить дело на новое расследование.

Репортаж из сала суда в ближайшее время читайте на сайте Накануне.RU.

Другие новости по темам: акробаты, ДТП в Югре, смерть маленьких спортсменов, спортивный зал, зал акробатики
16.01.2018 13:56 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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Заключительное заседание суда по делу о гибели югорских спортсменов состоится 5 февраля
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