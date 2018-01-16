Заключительное заседание суда по делу о гибели югорских спортсменов состоится 5 февраля

В Ханты-Мансийском районном суде состоялось очередное заседание по делу о гибели 10 югорских спортсменов в ДТП на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень. Обвиняемые выступили с последним словом. Заключительное заседание, на котором будет оглашен приговор, состоится 5 февраля, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят о уголовному делу проходят экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, водитель грузовика "Volvo" Раиль Саитханов.

Напомним, что в аварии помимо детей погибли два тренера. 19 декабря ходатайства защитников потерпевших о направлении дела на новое расследование и проведение транспортной экспертизы не стала поддерживать прокуратура. Позже их отклонил суд. Родители погибших детей обратились к Владимиру Путину с просьбой направить дело на новое расследование.

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