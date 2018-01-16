Правительство готовит предложения по изменению налоговой системы, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, кабмин готовит "различные варианты", в том числе введение льгот для людей с низким доходом.

"Чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Информацию в кулуарах Гайдаровского форума подтвердила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, сейчас де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсацию, в том числе за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов. "Получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам", - цитирует Голодец "Интерфакс".

Вице-премьер добавила, что конкретные предложения правительство озвучит в ближайшее время.

Ранее в кулуарах Гайдаровского форума рассказал помощник президента России Андрей Белоусов сообщил о бюджетном маневре, обсуждаемом Правительством РФ и администрацией президента. Он предусматривает рост расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру за счет сокращения других расходов и оптимизации налогов.