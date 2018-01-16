В Тюменской области снизился уровень безработицы

В 2017 г. в Тюменской области уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился с 5,6% до 4,8%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Уровень регистрируемой безработицы с января по декабрь снизился на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 0,7% до 0,6%. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,3 до 0,2 человек на одну вакансию. В 2017 г. из обратившихся в службу занятости 56 тыс. 960 человек трудоустроено 46 тыс. 230 человек.

Вопросам занятости населения правительство области уделяет особое внимание. По предварительным прогнозам, 2018 году в Тюменской области за счет регионального бюджета продолжится реализация всех мероприятий по содействию занятости, реализуемых ранее, и в которых ежегодно принимает участие порядка 70 тыс. человек. Совокупность данных мер позволит сохранить ситуацию на рынке труда стабильной и контролируемой.

На рынке труда будут востребованы профессии, требующие среднего профессионального образования: лаборант химического анализа, мобильный робототехник, графический дизайнер, специалист в области контрольно-измерительных приборов, операционный логист, техник-технолог по отраслям, специалист по туризму, медицинская сестра.

Сохранится высокая потребность специалистов с высшим образованием, это по-прежнему врач, инженер, учитель.