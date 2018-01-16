Верховная рада отклонила признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Соответствующая поправка к законопроекту, который рассматривает сегодня парламент, была провалена. Ее поддержали всего 76 депутатов из 340 присутствовавших, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:
Автор поправки Оксана Корчинская выразила недоумение голосованием.
"Я не понимаю, почему комитет не поддержал эту поправку, если мы с вами три года проводим "антитеррористическую операцию?" - сказала она.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, с утра у здания Рады уже идут столкновения митингующих с полицией. Как сообщила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко, в парламенте есть голоса для поддержки законопроекта, но "на грани "прохождения".