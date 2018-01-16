Верховная рада отклонила признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Соответствующая поправка к законопроекту, который рассматривает сегодня парламент, была провалена. Ее поддержали всего 76 депутатов из 340 присутствовавших, передает корреспондент Накануне.RU.

Автор поправки Оксана Корчинская выразила недоумение голосованием.

"Я не понимаю, почему комитет не поддержал эту поправку, если мы с вами три года проводим "антитеррористическую операцию?" - сказала она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с утра у здания Рады уже идут столкновения митингующих с полицией. Как сообщила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко, в парламенте есть голоса для поддержки законопроекта, но "на грани "прохождения".