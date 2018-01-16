Налоговая оптимизация рассматривается. Белоусов раскрыл варианты бюджетного маневра

Бюджетный маневр, обсуждаемый Правительством РФ и администрацией президента, предусматривает рост расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру за счет сокращения других расходов и оптимизации налогов. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума рассказал помощник президента России Андрей Белоусов.

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По его словам, прорабатываются разные варианты бюджетного маневра. Они предусматривают увеличение расходов на приоритетные направления на 1,5-2%.

"Поэтому в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, относительно некоторые расходы будут сокращаться", – цитирует его ТАСС.

Другой источник увеличения финансирования - оптимизации налогов. Она "рассматривается", подтвердил Белоусов, "пока решения нет".

Как сообщало Накануне.RU, по данным СМИ, ведется дискуссия об урезании трат на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат. Кроме того, для исполнения пока неофициального поручения президента может быть повышен НДФЛ. Последнюю меру опроверг Минфин.