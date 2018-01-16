Кремль: никаких решений о повышении НДФЛ для пополнения бюджета пока не принималось

В Кремле заявили, что никаких решений о возможном повышении НДФЛ для пополнения бюджета пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники писали о планируемом повышении расходов на образование и здравоохранение. Сообщалось, что дополнительные средства могут быть найдены, в том числе, за счет повышения НДФЛ.

Ситуацию прокомментировали в Кремле

"Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый ряд предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они докладывались главе правительства и президенту. Но каких-либо решений сейчас не принималось", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что не обсуждают возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц и не предлагают подобных инициатив.