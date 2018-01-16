Пятерых тюменцев и курганца судят за кражу у компаний и бизнесменов имущества на 12 миллионов

Пятерых тюменцев и курганца судят за кражу, покушение на нее и попытку грабежа. 16 компаний понесли многомиллионный ущерб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, члены банды совершали преступления с февраля 2015 по март 2017 гг. в разном составе. Им вменяют серию хищений имущества у 16 компаний и предпринимателей на территории Тюмени и района. Общая сумма ущерба – 12 млн руб. Из них имущество ценой в 10 млн руб. похищено у трех продавцов автотоваров и запчастей. Один из хозяев автомагазина после кражи разорился.

Награбленное преступники сбывали через автомагазин одного из них. Большая часть потерянного имущества изъята прямо в этом магазине. Два самых активных фигуранта расследования арестованы. Дело ушло в Калининский районный суд Тюмени.