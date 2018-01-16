Жительница Бишкека, пропавшая в Кургане, найдена мертвой на кладбище

В Кургане 11 января найдена мертвой пропавшая без вести жительница Бишкека Наталья С. - тело 45-летней женщины обнаружено в районе Зайковского кладбища.

Родственники опознали женщину, по предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, к настоящему времени не обнаружено. В ближайшее время следствию предстоит установить все обстоятельства исчезновения женщины, а также время наступления и причину ее смерти", - добавили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, женщина пропала 21 декабря прошлого года - ушла из дома родственников в поселке Энергетиков.