В Кремле прокомментировали жалобу Зюганова о "шельмовании" кандидата от КПРФ

Письмо с жалобой лидера КПРФ Геннадия Зюганова на освещение в СМИ избирательной кампании кандидата от партии коммунистов "принимается к сведению" в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, официальную жалобу, связанную с выборным процессом, нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Песков также отметил, что глава государства не может влиять на редакционную политику телеканалов. "Об этом не может быть и речи", - цитирует "Лента.ру" представителя Кремля.

Накануне Геннадий Зюганов направил телеграмму с жалобой Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, руководителям "Первого канала" и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву. Лидер КПРФ пожаловался на необъективное освещение кампании кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина в эфире телеканалов.

По утверждению лидера КПРФ, "целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать".