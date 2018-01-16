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Ведущий Владимир Соловьев после лекции преподавателя УрФУ назвал Урал "рассадником либерального фашизма"
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Владимир Соловьев, телеведущий (2017) | Фото: kremlin.ru

Ведущий Владимир Соловьев назвал Урал "рассадником либерального фашизма", комментируя лекцию для старшеклассников преподавателя УрФУ Константина Юрченко, где последний назвал поколение 1965-1975 годов потерянным. Самого преподавателя он назвал "мразью", а журналистов одного из уральских СМИ - "подонками". Громкие заявления Соловьев сделал в эфире радио "Вести-ФМ", передает корреспондент Накануне.RU.

"Чтобы у кого-то не возникали сомнения, этот гражданинчик написал на доске, в электронном виде вывел основные положения, чтобы у его аудитории, а эта аудитория – 11-классники, которые проходили тест-драйв в УрФУ, он написал: "Люди 1965-1975 годов рождения – одно из самых больших зол, они хорошо умеют врать, приписывают себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса, они – основа коррупции, они не изжили из себя совок". Я на эту тему сделал несколько сообщений в Twitter. И что дальше? Это Юрченко Константин Павлович, преподаватель Уральского федерального университета, и, что особенно трогательно, имени Ельцина – того самого гражданина, который создал именно те условия в 90-е годы, благодаря которым появилось это "потерянное поколение", о чем говорит сторонник либерального фашизма Юрченко". Почему я говорю, что это либеральный фашизм? Давайте заменим "люди 1965-х - 1975-х годов" на "евреи"? Нормально?" - недоумевает Соловьев.

Ведущий акцентировал внимание на том, что преподаватель УрФУ "еще пытался спорить", "при этом, напомню, он читал эту лекцию одиннадцатиклассникам, т.е. тем, чьи родители попадают в это направление". Сразу после этого, по словам Соловьева, "начинается истерика в либерально-фашистских СМИ".

Особо возмутило Соловьева заявление Юрченко - "изжить из себя совок".

"У них там в университете имени Ельцина что обозначает "они не изжили из себя совок"? Они даже не обратили внимание, потому что для них - либеральных фашистов - "изжить из себя совок" - это основополагающее", - заявил Соловьев.

"Ты - жалкое, мерзкое ничтожество, которое до сих пор преподает. Меня удивляет, что никто на него в суд не подал еще, потому что это чистая 282 статья. "Изжить из себя совок" - ты плюнул уже на могилы своих родителей. Они - были "совками". Ты уже испражнился на могилах своих дедов? Они были "совками". Они воевали за то, чтобы ты существовал", - заявил Соловьев.

Напомним, журналист Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором преподаватель читает лекцию на тему: "Почему студенты выведут экономику из кризиса". Перед будущими абитуриентами был сформулирован ряд тезисов, согласно которым люди 1965-1975 гг. рождения - одно из самых больших зол для современной экономики России. После скандала в вузе состоялось заседание комиссии по этике с участием Юрченко, которая посчитала его высказывания неэтичными, он с этим согласился и принес извинения.

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16.01.2018 14:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:05 Екб


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Ведущий Владимир Соловьев после лекции преподавателя УрФУ назвал Урал "рассадником либерального фашизма"
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