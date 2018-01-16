Ведущий Владимир Соловьев после лекции преподавателя УрФУ назвал Урал "рассадником либерального фашизма"

Ведущий Владимир Соловьев назвал Урал "рассадником либерального фашизма", комментируя лекцию для старшеклассников преподавателя УрФУ Константина Юрченко, где последний назвал поколение 1965-1975 годов потерянным. Самого преподавателя он назвал "мразью", а журналистов одного из уральских СМИ - "подонками". Громкие заявления Соловьев сделал в эфире радио "Вести-ФМ", передает корреспондент Накануне.RU.

"Чтобы у кого-то не возникали сомнения, этот гражданинчик написал на доске, в электронном виде вывел основные положения, чтобы у его аудитории, а эта аудитория – 11-классники, которые проходили тест-драйв в УрФУ, он написал: "Люди 1965-1975 годов рождения – одно из самых больших зол, они хорошо умеют врать, приписывают себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса, они – основа коррупции, они не изжили из себя совок". Я на эту тему сделал несколько сообщений в Twitter. И что дальше? Это Юрченко Константин Павлович, преподаватель Уральского федерального университета, и, что особенно трогательно, имени Ельцина – того самого гражданина, который создал именно те условия в 90-е годы, благодаря которым появилось это "потерянное поколение", о чем говорит сторонник либерального фашизма Юрченко". Почему я говорю, что это либеральный фашизм? Давайте заменим "люди 1965-х - 1975-х годов" на "евреи"? Нормально?" - недоумевает Соловьев.

Ведущий акцентировал внимание на том, что преподаватель УрФУ "еще пытался спорить", "при этом, напомню, он читал эту лекцию одиннадцатиклассникам, т.е. тем, чьи родители попадают в это направление". Сразу после этого, по словам Соловьева, "начинается истерика в либерально-фашистских СМИ".

Особо возмутило Соловьева заявление Юрченко - "изжить из себя совок".

"У них там в университете имени Ельцина что обозначает "они не изжили из себя совок"? Они даже не обратили внимание, потому что для них - либеральных фашистов - "изжить из себя совок" - это основополагающее", - заявил Соловьев.

"Ты - жалкое, мерзкое ничтожество, которое до сих пор преподает. Меня удивляет, что никто на него в суд не подал еще, потому что это чистая 282 статья. "Изжить из себя совок" - ты плюнул уже на могилы своих родителей. Они - были "совками". Ты уже испражнился на могилах своих дедов? Они были "совками". Они воевали за то, чтобы ты существовал", - заявил Соловьев.

Напомним, журналист Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором преподаватель читает лекцию на тему: "Почему студенты выведут экономику из кризиса". Перед будущими абитуриентами был сформулирован ряд тезисов, согласно которым люди 1965-1975 гг. рождения - одно из самых больших зол для современной экономики России. После скандала в вузе состоялось заседание комиссии по этике с участием Юрченко, которая посчитала его высказывания неэтичными, он с этим согласился и принес извинения.