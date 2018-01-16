У Верховной рады столкновения: снова рассматривается законопроект о реинтеграции Донбасса

На площади возле Верховной рады Украины, которая собирается голосовать за проект закона о реинтеграции Донбасса, произошли стычки между митингующими и полицией, передает корреспондент Накануне.RU. Участники акции протеста подожгли шины, осквернили российский флаг и сожгли фотографии президента России Владимира Путина. На место прибыли пожарные, которые тушат огонь. Сообщается о пострадавшем полицейском.

С утра у здания Рады усилены меры безопасности, установлены металлические рамки, идет митинг "Стоп реванш". В сторону полиции со стороны митингующих временами летят камни. Они требуют не принимать законопроект в нынешнем виде. Того же требуют и радикально настроенные депутаты, подозревая власть в предательстве. Всего к законопроекту подано около 700 поправок, многие из которых уже провалены. При этом в законопроекте Россия названа "оккупантом", установившим "оккупационную администрацию" в Донбассе.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 6 октября. Тогда это также привело к столкновениям под Радой. Ко второму чтению текст документа многократно перекраивался, и окончательный вариант точно неизвестен.

Однако известно, что президент Петр Порошенко настаивает на принятии документа в максимально близком виде к тому, который он ранее подавал (Порошено сам его и изменял, дважды приезжая в Раду). Это должно быть сделано в ближайшее время, заявила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко.