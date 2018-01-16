Депутаты городской думы на заседании рассмотрят вопрос безопасности детей после трагедии в пермской школе

На ближайшем заседании депутаты Пермской городской думы рассмотрят вопрос безопасности в учебных заведениях города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного парламента.

Соответствующее заявление после трагедии сделал председатель думы Юрий Уткин.

"Безопасность детей - ключевая задача для городских властей. Ситуация, которая случилась в школе №127, показала, что меры безопасности в учебных заведениях Перми недостаточны. Первым шагом со стороны депутатского корпуса станет экстренное вынесение вопроса безопасности в учебных заведениях Перми на ближайшее заседание Пермской городской думы 23 января. Вместе с администрацией будем разбираться, что необходимо сделать, чтобы не допустить подобные трагедии в дальнейшем", - прокомментировал ситуацию спикер городского парламента.

По мнению заместителя председателя гордумы Алексея Грибанова, кроме безопасности есть недоработки в плане воспитания детей, не отслеживаются их наклонности к суициду и агрессии.

"Воспитательная работа ушла на второй план, мы бьемся за успеваемость, за показатели ЕГЭ, а трудных ребят мы не замечаем и с ними не работаем. В Перми всегда уделяется безопасности большое внимание, в школах есть ограждения, видеонаблюдение, есть охрана, но, к сожалению, охранники не всегда могут противостоять хулиганам, решительно действовать в подобных ситуациях, и с этой точки зрения также есть определенная недоработка", - отметил Алексей Грибанов.

По словам депутата Ирины Горбуновой, в стадии разработки находится инициатива "Безопасность школьника". Суть программы заключается в том, что школьникам дадут "тревожные кнопки", чтобы они могли подать сигнал в случае опасности, а родители всегда были в курсе перемещений своего ребенка. Также по мнению депутата необходимо больше внимания уделять координации между образовательными учреждениями и органами правопорядка.

Напомним, трагедия в школе №127 случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков драки состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.