В Минтруде заявили об отсутствии решений по вопросу повышения пенсионного возраста

У министерства труда нет решения по вопросу повышения пенсионного возраста, заявил в кулуарах Гайдаровского форума министр труда РФ Максим Топилин. Он заметил, что вопрос обсуждается экспертами постоянно.

Ранее в ПФР заявили, что дискуссия об увеличении возраста выхода на пенсию продолжится в 2018 г. В декабре 2017 г. на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин отмечал, что решение о повышении пенсионного возраста еще не принято.

"Решение [о повышении пенсионного возраста] не может приниматься кулуарно, даже на уровне Правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте", - сказал президент.