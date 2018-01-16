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МЧС обвинило иркутских чиновников в беспечности после утопления в Лене бензовоза, автокрана и двух тракторов
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переправа через реку Надым (2016) | Фото: drive2.ru

В Иркутской области представители МЧС обвинили местные власти в игнорировании рекомендаций об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами.

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За последние шесть дней под лед реки Лены ушли бензовоз, автокран и два трактора, один человек погиб.

"Полное пренебрежение вопросами безопасности демонстрируют власти Киренского района, где на минувшей неделе на нелегальной переправе ушли под лед реки Лена сразу два большегрузных автомобиля, - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Иркутской области. - Вместо того, чтобы принять максимум мер к незамедлительной ликвидации всех несанкционированных проездов по зимним водоемам, руководство штаба по ликвидации последствий происшествия на Лене принимает странное решение – выгоняют на реку 25-тонный трактор, который тоже идет ко дну".

Происшествие случилось вечером 15 января при очередной попытке организовать эвакуацию затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда. Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов обвинил должностные лица в "беспечности и халатности".

"В очередной раз был нарушен запрет выезда на лед водоема, а местные власти просто напросто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека", - заявил главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

В Киренском районе объявлена неделя безопасности в целях выявления несанкционированных ледовых переправ и предотвращения несчастных случаев, однако, по мнению спасателей, эта акция носит формальный характер. "Уже сегодня из того же Киренского района поступила информация об очередном происшествии на реке Лене. В районе деревни Ичера трактор ДТ-75, принадлежащий одному из фермерских хозяйств, провалился под лед при пересечении реки", - рассказали в МЧС. Его водитель погиб, сообщает сайт регионального управления СК РФ.

Спасатели выяснили, что несанкционированных речных дорог только на одной Лене десятки. "Только в первый день работы межведомственных групп было выявлено 26 ледовых дорог в 12 районах области, которые представляют реальную угрозу", - отметили в МЧС.

"Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?" - вопрошают в ведомстве.

Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области готовит в адрес губернатора региона Сергея Левченко письмо с просьбой обратить внимание на действия администрации Киренского района и ее отношения к вопросам безопасности населения.

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16.01.2018 12:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:55 Екб


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МЧС обвинило иркутских чиновников в беспечности после утопления в Лене бензовоза, автокрана и двух тракторов
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