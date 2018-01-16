В Волгограде самолет совершил экстренную посадку: один из пассажиров решил покурить

В Волгограде самолет совершил экстренную посадку из-за того, что один из пассажиров решил покурить. Теперь ему грозит наказание.

Как сообщили Накануне.RU в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, лайнер выполнял рейс "Москва - Сочи". После того, как он экстренно сел в международном аэропорту Волгограда, на борт вызвали полицейских. Они установили, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру 1989 года рождения, который курил во время полета.

Нарушитель был немедленно снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение, где в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток.

Как отметили в МВД, кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с курильщика компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна.