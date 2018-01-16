Южноуралец подозревается в неоднократном избиении больного пятилетнего сына

55-летний житель Каслинского района подозревается в истязании 5-летнего сына. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в течении 2017 года в поселке Вишневогорск подозреваемый неоднократно избивал сына, страдающего хроническими заболеваниями.

В настоящий момент ребенок помещен в социальный реабилитационный центр.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

"Следователем СК инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, направлены представления в службу участковых уполномоченных районного отдела полиции и комиссию по делам несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.