Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали

В ходе визита в Пермь уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой выяснилось, что родители одного из главных фигурантов ЧП в местной школе №127, ранее обращались в комиссию по делам несовершеннолетних за помощью. Однако в итоге оштрафовали самих родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федерального омбудсмена.

Первые тревожные сигналы поступали еще в 2012 г. Мальчика поставили на внутришкольный учет из-за агрессии в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания: ребенка перевели на индивидуальное обучение. Никто не отвел его к специалистам, которые скорректировали бы поведение. В 2017 г. ситуация усугубилась, и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка. Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала самих же родных мальчика.

"Трагедии могло не случиться. Здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств", - сказала Анна Кузнецова.

Омбудсмен предложила действовать в трех направлениях. Первое – помощь непосредственно пострадавшим семьям и их детям. Нужно системно переориентировать энергию детей и подростков в позитивное русло.

"Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы. Чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются? Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, жизненно важно для наших детей", – сказала Кузнецова.

Следующее направление – это безопасность школ.

"Поставить рамку металлоискателя важно, но гораздо сложнее выстроить систему, при которой данная ситуация никогда бы не была возможной", - сказала омбудсмен.

Третье – это выводы федерального формата, которые необходимо сделать в вопросе воспитания детей.

"Существует целый ряд документов и нормативных актов, которые регламентируют воспитательные и образовательные процессы в нашей стране. Например, Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. Там очень доступно определены приоритеты государственной политики и социализации детей. Нам необходимо выяснить насколько нормы действующих документов перекликаются с действительностью. Важно, чтобы концептуальные меры находили себя на практике, реализовывались на местах – в каждой конкретной школе", - уверена Анна Кузнецова.

Выработанные на заседании оперативного штаба предложения, детский омбудсмен обсудила на встрече с главой региона Максимом Решетниковым. Решен создать в регионе специальной группы, которая проведет аудит работы всей системы профилактики с выявлением всех возможных пробелов и нарушений.

"Уверена, что такой шаг позволит дать объемную информацию о том, что происходит в системе профилактики Пермского края сегодня. Какие нарушения есть, что нужно сделать, чтобы их исправить и больше не допустить, а также сформировать предложения, актуальные на федеральном уровне. Нам всем следует помнить, что если мы уже сегодня не будем заниматься воспитанием наших детей, то завтра мы будем заниматься вопросами возросшей преступности", - резюмировала Кузнецова.