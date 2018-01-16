Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали

в этот день
16.01.18
13:51
В Екб.15:51
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Главное
Путину пообещали рост ВВП в 2018 году в 2,5%

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


Гоша Рубчинский в "Ельцин-центре" – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели "Прощай, Америка".
16.01.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 96

Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Анна Кузнецова школа 127 визит в Пермь (2018) | Фото: Уполномоченный по правам ребенка в РФ

В ходе визита в Пермь уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой выяснилось, что родители одного из главных фигурантов ЧП в местной школе №127, ранее обращались в комиссию по делам несовершеннолетних за помощью. Однако в итоге оштрафовали самих родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федерального омбудсмена.
Читайте также:

Первые тревожные сигналы поступали еще в 2012 г. Мальчика поставили на внутришкольный учет из-за агрессии в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания: ребенка перевели на индивидуальное обучение. Никто не отвел его к специалистам, которые скорректировали бы поведение. В 2017 г. ситуация усугубилась, и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка. Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала самих же родных мальчика.

"Трагедии могло не случиться. Здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств", - сказала Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова школа 127 визит в Пермь(2018)|Фото: Уполномоченный по правам ребенка в РФ

Омбудсмен предложила действовать в трех направлениях. Первое – помощь непосредственно пострадавшим семьям и их детям. Нужно системно переориентировать энергию детей и подростков в позитивное русло.

"Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы. Чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются? Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, жизненно важно для наших детей", – сказала Кузнецова.

Следующее направление – это безопасность школ.

"Поставить рамку металлоискателя важно, но гораздо сложнее выстроить систему, при которой данная ситуация никогда бы не была возможной", - сказала омбудсмен.

Третье – это выводы федерального формата, которые необходимо сделать в вопросе воспитания детей.

Анна Кузнецова школа 127 визит в Пермь(2018)|Фото: Уполномоченный по правам ребенка в РФ

"Существует целый ряд документов и нормативных актов, которые регламентируют воспитательные и образовательные процессы в нашей стране. Например, Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. Там очень доступно определены приоритеты государственной политики и социализации детей. Нам необходимо выяснить насколько нормы действующих документов перекликаются с действительностью. Важно, чтобы концептуальные меры находили себя на практике, реализовывались на местах – в каждой конкретной школе", - уверена Анна Кузнецова.

Выработанные на заседании оперативного штаба предложения, детский омбудсмен обсудила на встрече с главой региона Максимом Решетниковым. Решен создать в регионе специальной группы, которая проведет аудит работы всей системы профилактики с выявлением всех возможных пробелов и нарушений.

"Уверена, что такой шаг позволит дать объемную информацию о том, что происходит в системе профилактики Пермского края сегодня. Какие нарушения есть, что нужно сделать, чтобы их исправить и больше не допустить, а также сформировать предложения, актуальные на федеральном уровне. Нам всем следует помнить, что если мы уже сегодня не будем заниматься воспитанием наших детей, то завтра мы будем заниматься вопросами возросшей преступности", - резюмировала Кузнецова.

Анна Кузнецова школа 127 визит в Пермь(2018)|Фото: Уполномоченный по правам ребенка в РФ

Анна Кузнецова школа 127 визит в Пермь(2018)|Фото: Уполномоченный по правам ребенка в РФ



Развитие сюжета: Ранее 16.01.2018 13:30 Мск
Депутаты городской думы на заседании рассмотрят вопрос безопасности детей после трагедии в Пермской школе

Другие новости по темам: нападение, школьники, школа №127, Анна Кузнецова
16.01.2018 12:47 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
14:47 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.01.2018 11:26 Мск
Пострадавшая в пермской школе учитель пришла в себя, но остается на искусственной вентиляции легких

Ранее 16.01.2018 11:17 Мск
После ЧП в школах Перми начались масштабные межведомственные проверки

Ранее 16.01.2018 09:19 Мск
Прикамские политики призвали разобраться в глубинных причинах ЧП в пермской школе

Ранее 16.01.2018 08:47 Мск
Учительница и ребенок, пострадавшие в пермской школе, находятся в реанимации

Ранее 16.01.2018 08:29 Мск
После бойни в пермской школе Рогвардия проверит все ЧОПы, которые охраняют учеников

Ранее 16.01.2018 08:20 Мск
Министр образования Ольга Васильева вылетела в Пермь после резни в Пермской школе

Ранее 16.01.2018 07:56 Мск
Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников пермской школы, где произошла трагедия

Ранее 16.01.2018 02:01 Мск
Зачинщик пермской школьной трагедии состоял на учете, "по нему было много вопросов". Новые подробности

Ранее 15.01.2018 18:48 Мск
Глава Перми предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей "группы риска"

Ранее 15.01.2018 18:45 Мск
Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить

Ранее 15.01.2018 16:00 Мск
Пермская школа №127 завтра будет закрыта

Ранее 15.01.2018 15:52 Мск
Учительницу, защищавшую детей во время резни в пермской школе, предложили представить к госнаграде

Ранее 15.01.2018 14:32 Мск
Бастрыкин поручил передать дело о резне в Перми в ГСУ

Ранее 15.01.2018 14:22 Мск
"Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
Депутат Госдумы предложил пересмотреть организацию безопасности в школах после ЧП в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
"Никакой драки не было, целью были дети": мать одной из учениц пермской школы №127 рассказала о мотивах нападения

Ранее 15.01.2018 13:53 Мск
Трое прооперированных после резни в школе пермяков остаются в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 13:30 Мск
В Кремле призвали "диванных экспертов" не оценивать побоище в пермской школе

Ранее 15.01.2018 12:52 Мск
Во всех школах Перми будут проведены комплексные проверки

Ранее 15.01.2018 12:20 Мск
Жириновский назвал причиной побоища в пермской школе "негативный информационный фон"

Ранее 15.01.2018 12:08 Мск
Уполномоченный по правам ребенка после побоища в школе срочно вылетает в Пермь

Ранее 15.01.2018 11:42 Мск
Профессор психиатрии о резне в Перми: "Посещение психиатра не означает опасность для общества"

Ранее 15.01.2018 11:04 Мск
Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

Ранее 15.01.2018 10:48 Мск
Количество пострадавших в бойне в пермской школе выросло до 15 человек

Ранее 15.01.2018 10:17 Мск
Один из пострадавших в пермской резне детей - в крайне тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:59 Мск
По факту ЧП в пермской школе возбуждено уголовное дело

Ранее 15.01.2018 09:48 Мск
Устроившие резню в пермской школе задержаны

Ранее 15.01.2018 09:43 Мск
Учитель и ученики, пострадавшие в результате трагедии в пермской школе, госпитализированы в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:35 Мск
Максим Решетников лично возглавил оперативный штаб после ЧП в пермской школе

Ранее 15.01.2018 09:21 Мск
В резне в пермской школе пострадали восемь человек, среди них - учитель

Ранее 15.01.2018 09:10 Мск
В Перми двое мужчин в масках напали на школу, есть пострадавшие








Добавить комментарий:

Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+